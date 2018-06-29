Сергей Галицкий получил награду РФС за вклад в развитие футбола

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Краснодар" бизнесмен Сергей Галицкий стал лауреатом награды Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2017/18. Это стало известно по итогам заседания исполкома РФС.

Галицкий создал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году. За три сезона команда поднялась в элитный дивизион чемпионата России, в 2011 году дебютировав в премьер-лиге. В сезоне-2014/15 клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также впервые в истории стартовал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы. С тех пор команда трижды была участником группового раунда, а также дважды выходила в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости клубного турнира Европы.

В октябре 2016 года был открыт построенный на средства Галицкого стадион "Краснодар" (вместимость - 34 тыс. зрителей). Созданная бизнесменом одноименная академия, по оценкам специалистов, является одной из лучших в мире по условиям для юных футболистов.

По итогам сезона-2017/18 "Краснодар" занял четвертое место в чемпионате России, набрав 54 очка, благодаря чему получил право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

В сезоне-2016/17 премией был награжден первый вице- президент РФС Никита Симонян.

Сезон-2018/19 откроется 27 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют московские "Локомотив" и ЦСКА.