Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Галицкий получил награду РФС за вклад в развитие футбола

Спорт
29 июня, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Галицкий создал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владелец Фк "Краснодар" Сергей Галицкий

Владелец Фк "Краснодар" Сергей Галицкий

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Краснодар" бизнесмен Сергей Галицкий стал лауреатом награды Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2017/18. Это стало известно по итогам заседания исполкома РФС.

Галицкий создал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году. За три сезона команда поднялась в элитный дивизион чемпионата России, в 2011 году дебютировав в премьер-лиге. В сезоне-2014/15 клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также впервые в истории стартовал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы. С тех пор команда трижды была участником группового раунда, а также дважды выходила в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости клубного турнира Европы.

Смотрите также

Смолов признан лучшим футболистом сезона в России

"Локомотив" признан лучшей командой сезона в России, Семин - лучшим тренером

Семь игроков "Локомотива" вошли в список 33 лучших футболистов России прошедшего сезона

В октябре 2016 года был открыт построенный на средства Галицкого стадион "Краснодар" (вместимость - 34 тыс. зрителей). Созданная бизнесменом одноименная академия, по оценкам специалистов, является одной из лучших в мире по условиям для юных футболистов.

По итогам сезона-2017/18 "Краснодар" занял четвертое место в чемпионате России, набрав 54 очка, благодаря чему получил право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

В сезоне-2016/17 премией был награжден первый вице- президент РФС Никита Симонян.

Сезон-2018/19 откроется 27 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют московские "Локомотив" и ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
3
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости