РФС сможет заявлять несовершеннолетних иностранцев на любительские турниры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специальный комитет Российского футбольного союза (РФС) сможет решать вопрос по поводу заявки несовершеннолетних иностранцев за любительские клубы без обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом журналистам сообщил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

"Мы смогли убедить ФИФА в качестве эксперимента дать нам на три года разрешение регистрировать несовершеннолетних иностранцев в российских любительских клубах и детских спортивных школах без обязательного обращения в комитет ФИФА по статусу игроков, рассмотрение в котором занимает много месяцев, иногда год. Теперь будем рассматривать такие дела здесь, в соответствующем комитете РФС. Это упростит регистрацию таких игроков. Если они будут попадать в профессиональный футбол, как и ранее, им потребуется решение ФИФА", - сказал Рогачев.

Любительские команды выступают в первенстве страны в третьем дивизионе в десяти межрегиональных зонах.