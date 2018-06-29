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РФС сможет заявлять несовершеннолетних иностранцев на любительские турниры

Спорт
29 июня, 13:14 дата обновления: 29 июня, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Любительские команды выступают в первенстве страны в третьем дивизионе в десяти межрегиональных зонах

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специальный комитет Российского футбольного союза (РФС) сможет решать вопрос по поводу заявки несовершеннолетних иностранцев за любительские клубы без обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом журналистам сообщил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

"Мы смогли убедить ФИФА в качестве эксперимента дать нам на три года разрешение регистрировать несовершеннолетних иностранцев в российских любительских клубах и детских спортивных школах без обязательного обращения в комитет ФИФА по статусу игроков, рассмотрение в котором занимает много месяцев, иногда год. Теперь будем рассматривать такие дела здесь, в соответствующем комитете РФС. Это упростит регистрацию таких игроков. Если они будут попадать в профессиональный футбол, как и ранее, им потребуется решение ФИФА", - сказал Рогачев.

Любительские команды выступают в первенстве страны в третьем дивизионе в десяти межрегиональных зонах.

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