РФС планирует "на порядок" увеличить призовой фонд Кубка России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. И. о. президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что призовой фонд Кубка России планируется увеличить на порядок. Об этом он рассказал журналистам после заседания исполкома РФС.

"Мы сегодня не смогли утвердить призовой фонд. Работа с партнерами ведется, но мы понимаем, что фонд надо повышать, - сказал Алаев. - Какова будет новая сумма призовых? Планируется, что на порядок выше".

В сезоне-2017/18 Кубок России выиграл "Тосно", впоследствии прекративший существование. Победитель прошедшего турнира получил 6 млн рублей, финалист - 3 млн. Из команд верхней половины таблицы Российской футбольной премьер-лиги лишь "Спартак" дошел до полуфинала Кубка, остальные вылетели на ранних стадиях.