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РФС увеличил штрафы за использование пиротехники на матчах чемпионата России на 20%

Спорт
29 июня, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Изменения в дисциплинарном регламенте были утверждены на заседании исполкома РФС в пятницу

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Болельщик "Спартака"

Болельщик "Спартака"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) внес изменения в дисциплинарный регламент организации, увеличив размер штрафов за использование и бросание пиротехники на 20%. Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев.

"Учитывая многочисленность случаев, характер нарушений и фактически применяемые размеры штрафов, Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерацией футбола было принято решение за использование и бросание пиротехники увеличить штрафы на 20%", - сказал он.

Изменения в дисциплинарном регламенте были утверждены на заседании исполкома РФС в пятницу. Новые правила начнут действовать со следующего сезона чемпионата России.

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