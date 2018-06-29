РФС увеличил штрафы за использование пиротехники на матчах чемпионата России на 20%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) внес изменения в дисциплинарный регламент организации, увеличив размер штрафов за использование и бросание пиротехники на 20%. Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев.

"Учитывая многочисленность случаев, характер нарушений и фактически применяемые размеры штрафов, Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерацией футбола было принято решение за использование и бросание пиротехники увеличить штрафы на 20%", - сказал он.

Изменения в дисциплинарном регламенте были утверждены на заседании исполкома РФС в пятницу. Новые правила начнут действовать со следующего сезона чемпионата России.