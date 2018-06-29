Анохин: Мутко остается президентом РФС с приостановленными на время суда полномочиями

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко остается президентом Российского футбольного союза (РФС) с приостановленными на время дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) полномочиями. Об этом журналистам сообщил вице- президент организации Сергей Анохин.

Мутко в конце 2017 года приостановил свою деятельность на посту главы РФС на полгода. Позднее стало известно, что вице-премьер РФ может войти в попечительский совет организации. И. о. президента РФС является Александр Алаев.

"О ситуации по должности Мутко вам лучше расскажет Денис Рогачев (советник президента РФС по правовым вопросам - прим. ТАСС). У нас принято положение о временной приостановке деятельности президента РФС в связи с судами. Безусловно, Мутко остается президентом организации с приостановленными полномочиями на момент суда с CAS", - сказал Анохин.