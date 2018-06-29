Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шкуратова и Викторова поедут на юниорский ЧМ, если сдадут норматив на Мемориале Знаменских

Спорт
29 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Юниорское первенство мира пройдет в Тампере с 10 по 15 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлетки Анастасия Шкуратова и Ольга Викторова, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать в нейтральном статусе, получат возможность принять участие в июльском чемпионате мира среди юниоров в финском Тампере только в том случае, если сумеют выполнить на Мемориале Знаменских требуемые для мирового первенства нормативы. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

Юниорское первенство мира пройдет в Тампере с 10 по 15 июля. В связи с приостановкой членства ВФЛА в IAAF российские спортсмены могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе с разрешения ассоциации.

"Нами уже подана предварительная заявка на юниорский чемпионат мира, а после 1 июля будет сформирована итоговая заявка, - заметила Орлова. - В предварительной заявке есть две спортсменки, которые получат право выступить в Тампере только в том случае, если выполнят на ближайшем Мемориале Знаменских требуемые IAAF нормативы. Международная федерация пошла Анастасии Шкуратовой и Ольге Викторовой навстречу".

Мемориал Знаменских пройдет в подмосковном Жуковском с 30 июня по 1 июля. Шкуратовой на этом турнире нужно метнуть молот за 57 метров, а Викторовой - пробежать 400 метров с барьерами быстрее 1.00,75.

В заявку на юниорский чемпионат мира вошли еще 11 спортсменов. Это Николай Орлов (копье), Степан Кекин (многоборье), Алексей Фадеев (высота), Олег Брайко (высота), Полина Миллер (спринт), Алина Шаркова (400 м с барьерами), Полина Кнороз (шест), Аксана Гатауллина (шест), Диана Адасько (тройной прыжок), Мария Кочанова (высота) и Елизавета Бондаренко (прыжки с шестом), получившая допуск от IAAF позже остальных. С учетом того, что в каждом виде могут выступать только по две спортсменки от страны, а в предварительной заявке сейчас три шестовички, одна из них не попадет в итоговую заявку.

Елена Орлова будет официальным представителем нейтральных спортсменов как на юниорском мировом первенстве в Тампере, так и на юношеском первенстве Европы в венгерском Дьере (5-8 июля). "Что касается тренеров, которым будет позволено ехать вместе со своими спортсменами на эти турниры, то поданные ВФЛА списки сейчас находятся на согласовании в IAAF", - заметила Орлова.

 

Заявка на юношеский ЧЕ

 

Как сообщила Орлова, в заявку на чемпионат Европы в Дьер вошло 15 спортсменов. Это Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с барьерами), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Валерия Якименко (молот), Олеся Солдатова (400 м), Мария Привалова (длина и тройной), Дмитрий Качанов (шест), Мария Кочанова (высота), Виолетта Игнатьева (диск), Сергей Зверев (молот), Александр Комаров (многоборье), Арсений Ефимов (многоборье), Вилена Комарова (многоборье) и Виктория Горлова (длина).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
4
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости