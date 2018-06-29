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Мельникова победила на Кубке России по спортивной гимнастике в многоборье

Спорт
29 июня, 15:08 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 29, июня. /ТАСС

Женский Кубок России по спортивной гимнастике завершится 30 июня, когда будут разыграны награды в отдельных видах гимнастического многоборья

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ТАСС, 29 июня. Ангелина Мельникова стала победительницей Кубка России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Челябинске.

Мельникова в сумме получила 109,363 балла. Второе место заняла Анастасия Ильянкова (106,530). Третьей стала Виктория Комова (105,930).

Двукратная чемпионка Европы Мельникова на Играх-2016 в Бразилии стала серебряным призером в командном первенстве. Весной на чемпионате России она также одержала победу в личном многоборье.

Женский Кубок России по спортивной гимнастике завершится 30 июня, когда будут разыграны награды в отдельных видах гимнастического многоборья.

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