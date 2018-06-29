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Шляхтин: участие ходока Широбокова в ЧЕ зависит от результатов расследования РУСАДА

Спорт
29 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Как сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве, расследование пока продолжается

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Сергей Широбоков

Сергей Широбоков

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участие серебряного призера летнего чемпионата мира - 2017 в ходьбе на 20 км Сергея Широбокова в главном старте текущего сезона - августовском европейском первенстве в Берлине - будет зависеть от результатов расследования, которое открыло в отношении его и еще четырех ходоков Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Группа сотрудников отдела РУСАДА по расследованиям нарушений антидопинговых правил совместно с двумя инспекторами допинг-контроля в апреле совершили выезд в Киргизию для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил. В ходе мероприятий, как считает РУСАДА, был установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в проведении тренировочных мероприятий на стадионе с участием спортсменов сборной команды России по спортивной ходьбе. В их числе оказались и пять спортсменов, ранее получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус. Это Широбоков, Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова и Сергей Шарыпов, которых IAAF затем лишила возможности выступить на майском командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.

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"Эти ходоки были отстранены только от участия в чемпионате мира, - заметил Шляхтин. - Формально они сохраняют шансы выступить на чемпионате Европы, но все будет зависеть от результатов расследования РУСАДА".

Как сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве, расследование пока продолжается. В РУСАДА поступают запросы от IAAF и Всемирного антидопингового агентства по делу ходоков, на которые оперативно отправляются ответы.

Чемпионате Европы в Берлине пройдет с 7 по 12 августа. Срок окончания подачи заявок на участие в этом турнире истечет 30 июля.

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