Легкоатлет Юнякин подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский прыгун в длину Максим Юнякин подал в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от Максима Юнякина", - сообщила собеседница ТАСС.

В июне Юнякин занял второе место на Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Он прыгнул на 7,98 метра и уступил только чемпиону мира 2013 года Александру Менькову (8,28).