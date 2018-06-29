Футболист Феллайни подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 29 июня. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Маруан Феллайни подписал контракт с английским "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления на год.

"Мне хочется поблагодарить Жозе [Моуринью - главный тренер МЮ] за то, что верит в меня. Я счастлив играть за эту команду, потому решил продлить свой контракт", - заявил Феллайни.

Полузащитник выступает за английский клуб с 2013 года. С МЮ Феллайни стал обладателем Кубка Англии (2016), Кубка английской лиги (2017), Суперкубка Англии (2016) и Лиги Европы (2017). В сезоне-2017/18 он провел 23 матча, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Феллайни попал в состав сборной Бельгии на чемпионат мира - 2018.