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Путин объявил благодарность Третьяку и Ротенбергу за подготовку атлетов к ОИ-2018

Спорт
29 июня, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Кроме того, почетные грамоты главы государства получили десятки тренеров, врачей и других спортивных специалистов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о награждении общественных и спортивных деятелей, актеров, госслужащих, представителей бизнеса и рабочих. Всего в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о поощрении почти двух сотен россиян и иностранцев, а также нескольких коллективов.

Так, десятки тренеров, врачей и других спортивных специалистов были удостоены почетных грамот президента РФ "за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане". Еще ряду специалистов и спортивных функционеров, в том числе президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку и председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу, объявлена благодарность главы государства.

За обеспечение высокого уровня технического оснащения президентских выборов в РФ 18 марта 2018 года объявлена благодарность ряду специалистов и топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, в том числе - первому вице-президенту "Ростелекома" Владимиру Кириенко и вице-президенту "Ростелекома" Артемию Прокопенко.

Ряд деятелей культуры награждены почетными грамотами за заслуги в развитии отечественного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Среди них - актеры Всеволод Шиловский и Петр Красилов, актриса Нелли Уварова. За большой вклад в сохранение культурного достояния России благодарность президента объявлена британской подданной - журналисту, писателю и меценату Нине Лобановой-Ростовской. В свою очередь, коллектив Киргизско-Российского Славянского университета им. Б.Н.Ельцина отмечен благодарностью "за большой вклад в сохранение и развитие русского языка и культуры в Киргизской Республике и регионе Центральной Азии".

За большой вклад в укрепление торгово-экономического и межрегионального взаимодействия между Россией и Австрией почетной грамотой президента РФ награжден глава австрийской Палаты экономики Кристоф Ляйтл. Первому замгубернатора - руководителю администрации губернатора Свердловской области Владимиру Тунгусову объявлена благодарность с формулировкой "за активное участие в общественно-политической жизни российского общества" . За заслуги в защите прав несовершеннолетних объявлена благодарность уполномоченному по правам ребенка в Москве Евгению Бунимовичу, белгородскому детскому омбудсмену Галине Пятых и их коллеге из Горно-Алтайска Светлане Карамян.

Также ряд россиян были отмечены за активное участие в создании мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", за заслуги в подготовке Фестиваля студентов и молодежи в Сочи в 2017 году, за заслуги в разработке вакцины против лихорадки Эбола и др.

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