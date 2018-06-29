Исполком РФС утвердил изменения в регламентах и назвал лучших в прошедшем сезоне

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоялось в пятницу в Доме футбола в Москве. Члены исполкома утвердили известные ранее изменения в различных регламентах организации, а также обсудили прошедший и следующий сезоны чемпионата России.

РФС внес несколько изменений в медицинский регламент организации. Основным пунктом стало утверждение температурных рамок проведения матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Согласно новым правилам, делегат вправе потребовать от организатора встречи замерить температуру на стадионе за 3 часа, 2 часа и 1 час до начала матча с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за 1 час до начала матча проводится при обязательном присутствии главного или резервного судьи.

О результатах замеров делегат должен незамедлительно известить руководство лиги. Если температура ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов, делегат должен запросить согласие на участие в матче обеих играющих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги о получении или неполучении такого согласия.

Изменения коснулись и дисциплинарного регламента РФС. По новым правилам офицер по борьбе с расизмом организации может просить контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотреть случай нарушения регламента, даже не являясь членом исполкома. Ранее офицер для этого должен был состоять исполкоме организации. Также было принято решение увеличить размер штрафов за использование пиротехники на матчах чемпионата России на 20%.

В регламенте по статусу и переходам футболистов появилось три изменения. В одном из пунктов новой версии регламента указано, что РФС сможет заявлять несовершеннолетних иностранцев на любительские турниры без обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА).

33 лучших

Исполком РФС подвел окончательные итоги прошедшего сезона чемпионата страны. На заседании в пятницу были утверждены национальные премии РФС. В список лучших футболистов прошлого сезона вошли 33 игрока, из которых семеро - представители московского "Локомотива".

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит");

правые защитники - Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив");

правые центральные защитники - Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит");

левые центральные защитники - Андреас Гранквист ("Краснодар"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"),

левые защитники - Доменико Кришито ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Комбаров ("Спартак");

опорные полузащитники - Игорь Денисов ("Локомотив"), Фернандо ("Спартак"), Понтус Вернблум (ЦСКА);

правые полузащитники - Алексей Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит");

центральные полузащитники - Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар");

левые полузащитники - Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит");

правые нападающие - Александр Кокорин ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит"/"Арсенал"), Федор Чалов (ЦСКА);

левые нападающие - Федор Смолов ("Краснодар"), Луис Адриано ("Спартак"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").

Также РФС признал московский "Локомотив", ставший чемпионом страны, лучшей командой сезона в России, а главный тренер железнодорожников Юрий Семин признан лучшим тренером. Лучшим футболистом прошедшего сезона стал нападающий "Краснодара" Федор Смолов, а главной "надеждой сезона" - полузащитник столичного ЦСКА Александр Головин. Лучшим арбитром прошлого сезона признан Владислав Безбородов, президент "Краснодара" Сергей Галицкий получил от РФС награду за вклад в развитие футбола.

Календарь РФПЛ и Кубок России

На заседании исполкома РФС был утвержден проект календаря следующего сезона РФПЛ, ранее обсуждавшийся на общем собрании клубов лиги. Согласно утвержденному графику, матч за Суперкубок страны пройдет 27 июля, игры чемпионата начнутся 29 июля, а последний тур пройдет 26 мая 2019 года.

Изменения коснулись и Кубка России. Теперь на стадиях 1/4 и 1/2 финала турнира команды будут проводить по две игры - дома и в гостях. Также планируется увеличение призового фонда турнира. По словам исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева, сумма призовых увеличится "на порядок".

Кроме того, исполком РФС утвердил фарм-клуб команды РФПЛ "Краснодар" двадцатым участником первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Краснодар-2" займет место махачкалинского "Анжи", который ранее перешел в РФПЛ вместо прекратившего существование пермского "Амкара".