Тодд Рирден возглавил клуб НХЛ "Вашингтон"

ТАСС, 29 июня. Тодд Рирден стал главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

47-летний специалист сменил на посту главного тренера Барри Тротца, под руководством которого клуб впервые завоевал Кубок Стэнли. После завершения сезона Тротц не стал продлевать контракт с "Вашингтоном".

The Washington Capitals have named Todd Reirden the team’s head coach! #ALLCAPS



Reirden becomes the 18th head coach in #Caps history, after serving as an associate coach the last two seasons and assistant coach from 2014-16.



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На протяжении последних четырех лет Рирден работал в тренерском штабе команды, отвечая за оборону и игру в большинстве. Рирден стал 18-м главным тренером в истории клуба.

За "Вашингтон" выступают три россиянина - нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.