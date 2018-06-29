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Тодд Рирден возглавил клуб НХЛ "Вашингтон"

Спорт
29 июня, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Специалист сменил на посту главного тренера Барри Тротца, под руководством которого клуб впервые завоевал Кубок Стэнли

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Хоккеисты "Вашингтона"

Хоккеисты "Вашингтона"

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 29 июня. Тодд Рирден стал главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

47-летний специалист сменил на посту главного тренера Барри Тротца, под руководством которого клуб впервые завоевал Кубок Стэнли. После завершения сезона Тротц не стал продлевать контракт с "Вашингтоном".

На протяжении последних четырех лет Рирден работал в тренерском штабе команды, отвечая за оборону и игру в большинстве. Рирден стал 18-м главным тренером в истории клуба.

За "Вашингтон" выступают три россиянина - нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

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