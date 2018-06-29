Футболист Идрисса Думбия подписал пятилетний контракт с "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Полузащитник Идрисса Думбия, ранее выступавший за бельгийский "Андерлехт", подписал контракт на пять лет с футбольным клубом "Ахмат". Об этом журналистам сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

"Наш клуб строго придерживается линии, что объявлять о переходах игроков следует только после того, как будут подписаны все документы, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт. Сегодня такая договоренность достигнута в переговорах с бельгийским "Андерлехтом" по переходу в наш клуб полузащитника Идрисса Думбия. 20-летний футболист из Кот-д'Ивуара прошел медицинское обследование и подписал личный контракт, который рассчитан на пять лет", - отметил Даудов.

Думбия выступал за "Андерлехт" с 2016 года. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в составе другой бельгийской команды "Зюлте-Варегем", в составе которой забил один гол и сделал одну результативную передачу в 34 матчах. За "Андерлехт" футболист провел пять матчей.