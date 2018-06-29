Российский нападающий Зыков подписал новый контракт с клубом НХЛ "Каролина"

ТАСС, 29 июня. Российский нападающий Валентин Зыков заключил новое соглашение сроком на два года с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уоддел объявил о том, что руководство согласовало все условия нового контракта, согласно которому за сезон-2018/2019 Зыков получит $650 тыс., в сезоне-2019/20 - $700 тыс.

"Валентин - большой игрок, который доказал в прошлом сезоне, что у него есть все шансы закрепиться в НХЛ", - сказал Уоддел.

Зыков является воспитанником московского ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге в составе "Красной Армии". Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Бэ-Комо Драккар". В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером "Лос-Анджелесом", в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в "Каролину", дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против "Рейнджерс", в которой нападающий забросил шайбу.

В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 187 матчей, набрав 110 очков (60 шайб и 50 передач). В НХЛ на его счету 12 игр и 8 очков (4 гола + 4 передачи) за результативность. Нападающий становился лучшим новичком Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (2013) и Канадской хоккейной лиги (2013), а также лучшим бомбардиром АХЛ (2018). В составе молодежной сборной России Зыков завоевал бронзовые медали чемпионата мира (2014).