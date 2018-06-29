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Российские баскетболисты победили бельгийцев и вышли во второй отборочный этап КМ

Спорт
29 июня, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий российской сборной Дмитрий Хвостов, в его активе 16 очков

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Дмитрий Хвостов

Дмитрий Хвостов

© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Сборная России одержала победу над командой Бельгии со счетом 84:66 в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года по баскетболу. Встреча прошла в Антверпене.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий российской сборной Дмитрий Хвостов, в его активе 16 очков.

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В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выходят в следующую стадию отбора.

По итогам пяти туров российские баскетболисты, в активе которых три победы и два поражения, занимают второе место в турнирной таблице группы E, набрав восемь очков. Лидируют французы (10), которые ранее уже обеспечили себе участие во втором этапе отбора, на третьем месте - боснийцы (7), на четвертом - сборная Бельгии (5). Таким образом, российская сборная за тур до конца первого этапа отборочного турнира обеспечила себе выход во второй этап отборочного турнира.

В заключительном матче первого этапа российская команда 2 июля в Краснодаре сыграет со сборной Франции, бельгийцы в тот же день встретятся с боснийцами.

Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.

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