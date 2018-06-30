Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" договорился с защитником Даути о продлении контракта на восемь лет

ТАСС, 30 июня. Защитник Дрю Даути продлит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос- Анджелес" на восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

Действующее соглашение 28-летнего Даути с клубом истекает в 2019 году, таким образом, защитник будет выступать за "Лос-Анджелес" до 2027 года. Согласно информации Sportsnet, Даути в год будет получать $11 млн.

"Дрю Даути - один из лучших защитников в мире, мы очень рады, что смогли договориться с ним о долгосрочном контракте, - сказал генеральный менеджер "Лос-Анджелеса" Роб Блэйк. - Это отличная новость для нашего клуба и болельщиков. Мы дадим новые комментарии, как только контракт будет официально подписан (не раньше 1 июля - прим. ТАСС)".

Даути был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте НХЛ 2008 года под общим вторым номером. Вместе с клубом канадец дважды завоевал Кубок Стэнли (2012, 2014). По итогам сезона-2015/16 он получил "Норрис Трофи" - приз, вручаемый лучшему защитнику регулярного чемпионата. В составе сборной Канады Даути дважды стал олимпийским чемпионом (2010, 2014), а также завоевал серебро чемпионата мира (2009).

Ранее "Лос-Анджелес" объявил о достигнутой договоренности о подписании трехлетнего контракта с российским форвардом Ильей Ковальчуком.