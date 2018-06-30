Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Ковальчук станет одним из лидеров клуба НХЛ "Лос-Анджелес"

Спорт
30 июня, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По словам Джона Стивенса, многие недооценивают способность Ковальчука играть в пас

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 июня. Российский форвард Илья Ковальчук в предстоящем сезоне будет одним из лидеров клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Такое мнение высказал главный тренер команды Джон Стивенс, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

На прошлой неделе "Лос-Анджелес" объявил о договоренности с Ковальчуком о подписании трехлетнего контракта.

"Во-первых, я считаю, что он по-прежнему очень хороший хоккеист, - сказал Стивенс о 35-летнем форварде. - Он держит себя в форме, это габаритный игрок, а значит, что мы получили крупного и забивного форварда. Он умеет бросать в касание, но я думаю, что многие недооценивают его способность играть в пас. Последите за ним повнимательнее".

"Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах, - сказал Стивенс. - Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его".

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
5
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
6
Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости