Тренер: Ковальчук станет одним из лидеров клуба НХЛ "Лос-Анджелес"

ТАСС, 30 июня. Российский форвард Илья Ковальчук в предстоящем сезоне будет одним из лидеров клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Такое мнение высказал главный тренер команды Джон Стивенс, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

На прошлой неделе "Лос-Анджелес" объявил о договоренности с Ковальчуком о подписании трехлетнего контракта.

"Во-первых, я считаю, что он по-прежнему очень хороший хоккеист, - сказал Стивенс о 35-летнем форварде. - Он держит себя в форме, это габаритный игрок, а значит, что мы получили крупного и забивного форварда. Он умеет бросать в касание, но я думаю, что многие недооценивают его способность играть в пас. Последите за ним повнимательнее".

"Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах, - сказал Стивенс. - Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его".

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).