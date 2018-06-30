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Боксер Гассиев уверен, что его бой с Усиком будет великолепным

Спорт
30 июня, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг состоится 21 июля в Москве

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком получится великолепным. Такое мнение высказал российский боксер, слова которого приводит пресс-служба WBSS.

Бой состоится 21 июля в Москве. Изначально поединок был намечен на 11 мая и должен был пройти в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.

"Я был готов драться с Усиком в любой точке мира, - заявил Гассиев. - Уверен, что наш бой получится великолепным. Победитель получит все".

"Снова я отправляюсь биться на территорию своего соперника, - приводит слова Усика пресс-служба соревнований. - Я с успехом справился с этим в четвертьфинале и в полуфинале. Теперь я собираюсь победить в Москве".

В четвертьфинале Суперсерии Усик техническим нокаутом победил немца Марко Хука, поединок прошел в Берлине, в полуфинале украинский боксер одержал победу единогласным решением судей над латвийцем Майрисом Бриедисом, бой состоялся в Риге.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

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