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IAAF одобрила кандидатуры всех тренеров, рекомендованных ВФЛА для поездки на юношеский ЧЕ

Спорт
30 июня, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В турнире, который пройдет с 5 по 8 июля в Венгрии, планируется участие 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус

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Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила кандидатуры всех десяти российских тренеров и специалистов, рекомендованных Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) для поездки вместе со спортсменами на юношеский чемпионат Европы в венгерский Дьер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.

Юношеское первенство пройдет с 5 по 8 июля. В турнире планируется участие 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Это Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с/б), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Валерия Якименко (молот), Олеся Солдатова (400 м), Мария Привалова (длина и тройной), Дмитрий Качанов (шест), Мария Кочанова (высота), Виолетта Игнатьева (диск), Сергей Зверев (молот), Александр Комаров (многоборье), Арсений Ефимов (многоборье), Вилена Комарова (многоборье) и Виктория Горлова (длина).

"Вчера поздно вечером нам пришел ответ из IAAF по тренерам и сопровождающим в Дьёр на юношеское первенство Европы, - рассказала собеседница ТАСС. - Все, кого мы заявляли, получили допуск".

В заявку был включены следующие тренеры и специалисты: Алексей Коротаев, Евгений Тер-Аванесов, Евгений Козлов, Светлана Лапина, Кристина Ловачева, Любовь Комарова, Олег Игнатьев, Ирина Привалова, Сергей Пивентьев и Елена Куликова.

Официальным представителем нейтральных спортсменов на юношеском первенстве Европы будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова.

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