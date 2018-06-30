Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкий футболист Таски покинул "Спартак"

Спорт
30 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Сердар Таски выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграв 85 матчей за московский клуб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сердар Таски

Сердар Таски

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 30 июня. Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски не будет продлевать контракт с клубом, который истек в субботу. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Время прощаться, - сказал Таски. - Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода".

Таски выступал за "Спартак" с 2013 года. Он провел 85 матчей за московский клуб, забив три гола. В составе "Спартака" Таски стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Клуб также покинули сербский защитник Никола Максимович и хорватский полузащитник Марио Пашалич, у которых истекли арендные соглашения. Максимович перешел в "Спартак" в январе 2018 года из итальянского "Наполи", он провел 11 матчей за "Спартак". Пашалич, выступавший за "Спартак" с августа 2017 года, возвращается в английский "Челси". Пашалич провел 32 матча, в которых забил пять голов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
5
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
6
Guardian: в Мозамбике завершили обследование "затерянного мира"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости