Немецкий футболист Таски покинул "Спартак"

ТАСС, 30 июня. Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски не будет продлевать контракт с клубом, который истек в субботу. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Время прощаться, - сказал Таски. - Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода".

Таски выступал за "Спартак" с 2013 года. Он провел 85 матчей за московский клуб, забив три гола. В составе "Спартака" Таски стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Клуб также покинули сербский защитник Никола Максимович и хорватский полузащитник Марио Пашалич, у которых истекли арендные соглашения. Максимович перешел в "Спартак" в январе 2018 года из итальянского "Наполи", он провел 11 матчей за "Спартак". Пашалич, выступавший за "Спартак" с августа 2017 года, возвращается в английский "Челси". Пашалич провел 32 матча, в которых забил пять голов.