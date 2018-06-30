Сидоренко назначена главой медицинской и антидопинговой службы Федерации регби России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кандидатура Екатерины Сидоренко утверждена на должность руководителя медицинской и антидопинговой службы Федерации регби России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

В пятницу в Москве состоялось очередное заседание высшего совета ФРР, на котором был принят ряд кадровых решений. Помимо утверждения Сидоренко на пост главы медицинской и антидопинговой службы, в члены попечительского совета ФРР были приняты Мария Соколова, Станислав Карабут и Филипп Ханин. Заместителем председателя попечительского совета федерации назначен Дмитрий Морозов.

Кандидатуры Сергея Нечувилина и Игоря Каплина одобрены на должности генеральных директоров академии регби "Юг" и академии "Центр" соответственно.

Также было принято решение, что правление ФРР к очередному заседанию высшего совета подготовит программу-концепцию развития пляжного регби и примет необходимые меры для аккредитации Министерством спортом России спортивной дисциплины "регби на снегу".