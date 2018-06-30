Россиянин Мазепин занял 13-е место в первой гонке этапа GP3 в Австрии

ТАСС, 30 июня. Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал 13-м в первой гонке третьего этапа серии GP3, который проходит в Австрии.

Победу одержал партнер Мазепина по команде британец Каллум Айлотт, вторым финишировал итальянец Леонардо Пульчини (Campos Racing), третьим - его соотечественник Алессио Лоранди (Trident).

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон он провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.