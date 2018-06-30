Зубков решил не подавать апелляцию в швейцарский суд на лишение золота ОИ-2014

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков не будет подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его двух золотых медалей Игр в Сочи. Об этом Зубков по телефону сообщил ТАСС.

Апелляцию можно было подать в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней с момента получения мотивировочной части решения по делу. Срок на подачу апелляций истек в пятницу.

"После длительных консультаций с международной группой адвокатов, работающих со мной, я принял решение не подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на несправедливое решение CAS по моему делу, - сказал Зубков. - Как говорят опытные юристы, суд рассматривает только процедурные нарушения в работе CAS, не оценивая при этом очевидные слабости доказательной базы. Даже в случае успеха это не решает той задачи, которую я поставил - восстановление моей репутации и доброго имени в спорте".

"Бесперспективный судебный процесс отнимет много времени и сил, а также обернется серьезными расходами, я не вижу необходимости в этом, - добавил Зубков. - Я продолжаю настаивать на своей невиновности. Команда юристов продолжает работать. У нас есть другие пути достижения той же самой цели, о которых вы узнаете в ближайшее время".

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и бобслеисты: Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. CAS незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где Зубков с Воеводой дважды становились первыми (в двойках и четверках), а Касьянов два раза финишировал четвертым.

В то же время Спортивный арбитражный суд 1 февраля полностью реабилитировал других российских бобслеистов, которые ранее также были наказаны МОК. Речь идет о разгоняющих Дмитрии Труненкове и Алексее Негодайло, которые выступали вместе с Зубковым и Воеводой в соревнованиях бобов-четверок на Олимпиаде в Сочи. Также были оправданы бобслеистки Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, которые на Играх-2014 показали девятый результат.