Эксперт: сборные Уругвая и Португалии вряд ли покажут атакующий футбол в матче ЧМ

ТАСС, 30 июня. Сборные Уругвая и Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу вряд ли продемонстрируют атакующую игру. Такое мнение "Газете.Ru" выразил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

"Вряд ли мы увидим атакующий футбол, несмотря на то, что у обеих команд есть сильные нападающие. Однако быстрый гол может изменить ход матча. В этом случае мы сможем увидеть более зрелищный футбол", - сказал Бушманов.

Эксперт также выразил свое мнение о предстоящей игре сборных Аргентины и Франции. "Шансы команд 50 на 50. Французы были чуть лучше на групповом этапе, но и Аргентина прибавила и выглядела в третьем матче солиднее, чем в первых двух. Поэтому в данном матче ожидаю равной игры", - добавил эксперт.

В субботу пройдут первые матчи 1/8 финала чемпионата мира. В 17:00 мск на "Казань-Арене" встретятся сборные Франции и Аргентины. В 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Уругвая проведет встречу с португальцами.