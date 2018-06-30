Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: сборные Уругвая и Португалии вряд ли покажут атакующий футбол в матче ЧМ

Спорт
30 июня, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Евгений Бушманов также выразил свое мнение о предстоящей игре сборных Аргентины и Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 июня. Сборные Уругвая и Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу вряд ли продемонстрируют атакующую игру. Такое мнение "Газете.Ru" выразил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

"Вряд ли мы увидим атакующий футбол, несмотря на то, что у обеих команд есть сильные нападающие. Однако быстрый гол может изменить ход матча. В этом случае мы сможем увидеть более зрелищный футбол", - сказал Бушманов.

Эксперт также выразил свое мнение о предстоящей игре сборных Аргентины и Франции. "Шансы команд 50 на 50. Французы были чуть лучше на групповом этапе, но и Аргентина прибавила и выглядела в третьем матче солиднее, чем в первых двух. Поэтому в данном матче ожидаю равной игры", - добавил эксперт.

В субботу пройдут первые матчи 1/8 финала чемпионата мира. В 17:00 мск на "Казань-Арене" встретятся сборные Франции и Аргентины. В 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Уругвая проведет встречу с португальцами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Власти опровергли введение "налога на дождь" в Пермском крае
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости