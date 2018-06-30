Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бах: смерть польской легкоатлетки Шевиньской стала большим горем для олимпийской семьи

Спорт
30 июня, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирена Шевиньская, которая с 1998 года являлась членом МОК, скончалась на 73-м году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ирена Шевиньская

Ирена Шевиньская

© EPA/TOMASZ GZELL

ТАСС, 30 июня. Смерть трехкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Ирены Шевиньской из Польши стала большим горем для всей олимпийской семьи. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого приводит пресс- служба организации.

Шевиньская, которая с 1998 года являлась членом МОК, скончалась в пятницу в Варшаве на 73-м году жизни.

"Я потрясен известием об утрате нашего дорогого друга Ирены Шевиньской. Это большое горе для всей олимпийской семьи. Ирену навсегда запомнят как выдающуюся личность, как в качестве спортсменки, так и в качестве члена МОК. Чтобы почтить ее память, я попросил приспустить на три дня олимпийский флаг в штаб-квартире МОК в Лозанне", - сказал Бах.

"С ее добротой и скромностью она была настоящим образцом человека, посвятившего всю свою жизнь спорту. Она вдохновляла спортсменов и женщин по всему миру. В течение многих лет я ощущал это на себе. Я буду всегда хранить прекрасные воспоминания о том времени, которое мы провели вместе", - добавил глава МОК.

Шевиньская, родившаяся в 1946 году в Ленинграде, становилась трехкратной олимпийской чемпионкой (1964, 1968, 1976), а также дважды завоевывала серебро и бронзу Игр, пять раз она выигрывала чемпионат Европы. Польская легкоатлетка завоевывала медали в беге на 100 м, 200 м, 400 м, в эстафете 4х100 м и 4х400 м, а также в прыжках в длину. Ей принадлежали мировые рекорды в беге на 100 м, на 200 м и на 400 м. В период с 1963-го по 1980-й Шевиньская проиграла только четыре старта из 47 на дистанции 400 м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Власти опровергли введение "налога на дождь" в Пермском крае
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
6
Правительство ФРГ не комментирует сообщения о планах вывода американских войск
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости