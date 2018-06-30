Мельникова победила на Кубке России по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях

ТАСС, 30 июня. Ангелина Мельникова одержала победу в Кубке России по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях. Соревнования среди женщин завершились в субботу в Челябинске.

Спортсменка получила 14,566 балла. Второй в упражнении стала Виктория Комова (13,700), третьей - Ангелина Симакова (13,566).

В опорном прыжке лучшими стали: Татьяна Набиева (14,183), Виктория Трыкина (14,166), Элеонора Афанасьева (13,933). В упражнениях на бревне: Дарья Елизарова (13,266), Елизавета Володина (13,033), Анастасия Ильянкова (12,300). В вольных упражнениях: Ангелина Симакова (13,933), Лилия Ахаимова (13,900), Анастасия Ильянкова (13,133).

В пятницу Мельникова одержала победу в личном многоборье. Двукратная чемпионка Европы Мельникова на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро стала серебряным призером в командном первенстве. Весной на чемпионате России она также одержала победу в личном многоборье.

Мужские соревнования Кубка России пройдут с 4 по 7 июля.