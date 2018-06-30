Клуб НХЛ "Каролина" подписал контракт со вторым номером драфта-2018 Свечниковым

ТАСС, 30 июня. Российский нападающий Андрей Свечников подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

"Каролина" выбрала 18-летнего Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. Соглашение рассчитано на три года. В случае выступления в НХЛ он будет получать $832,5 тыс. в год, в фарм-клубе он будет зарабатывать 70 тыс. в год. Также игрок получил подписной бонус в размере $277,5 тыс.

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл отметил талант хоккеиста. "Это особенный момент для нашей организации, - отметил генменеджер. - Андрей - игрок, на котором, благодаря его таланту, можно построить команду. У него светлое будущее в форме "Каролины".

Свечников в прошедшем регулярном сезоне юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) провел 44 игры за "Бэрри Кольтс", в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач в восьми играх. Также Свечников был признан лучшим новичком команды в сезоне.

"Каролина" не принимала участия в розыгрышах плей-офф НХЛ на протяжении последних девяти сезонов. За команду выступает 23-летний российский нападающий Валентин Зыков.