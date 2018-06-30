Маркелов финишировал восьмым в первой гонке этапа "Формулы-2" в Австрии

ТАСС, 30 июня. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов занял восьмое место в первой гонке шестого этапа серии "Формула-2", который проходит в Австрии.

Победу одержал британец Джордж Расселл (ART), вторым финишировал его соотечественник Ландо Норрис (Carlin), третьим - итальянец Антонио Фуоко (Charouz Racing). Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасукэ Макино занял седьмое место.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье. Маркелов будет стартовать с первой позиции, Макино - со второй.

Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов - вице-чемпионом в личном.