Победитель зимнего ЧМ в прыжках в высоту Лысенко стал первым на Мемориале Знаменских

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Данил Лысенко занял первое место в прыжках в высоту на стартовавшем в подмосковном Жуковском легкоатлетическом Мемориале Знаменских. Спортсмен показал результат 2,28 метра.

Второе место занял олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов (2,25), третье - Семен Поздняков (2,22).

"Прыгалось сегодня неплохо, - сказал ТАСС Лысенко сразу после окончания соревнований. - Но все равно чувствовал себя немного некомфортно. Сидел очень долго перед тем, как дошла моя очередь прыгать, да и до Жуковского на автобусе долго добирался из Москвы".

"Но никакой усталости от соревнований у меня нет, мы с тренером все грамотно разложили, - продолжил спортсмен. - Что касается летнего противостояния с чемпионом мира Мутазом Баршимом, то я потихоньку подбираюсь к нему. Посмотрим, что будет дальше".

Следующим стартом для Лысенко станет этап "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне, который пройдет 5 июля.