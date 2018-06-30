Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на Мемориале Знаменских в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на Мемориале Знаменских в подмосковном Жуковском. Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 4,70 метра.

Второе место заняла Татьяна Швыдкина (4,45), третье - Аксана Гатауллина (4,35).

"Для того, чтобы прыгать выше, мне не хватает немного психологической уверенности, да и в плане физической готовности надо тоже немного прибавить, - сказала ТАСС Сидорова. - В летнем сезоне мне на каждом старте все время чего-то не хватает".

"Постепенно приближается чемпионат Европы, который является для нас главным стартом сезона. Все предыдущие старты являются подводящими. Сейчас я буду прыгать на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, потом в Монако. На чемпионате России, к сожалению, мне выступить не удастся", - сообщила спортсменка.

Этап "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне пройдет 5 июля, в Монако - с 19 по 20 июля. Чемпионат Европы состоится в Берлине с 7 по 12 августа.