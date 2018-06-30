РФС оштрафован на 10 тысяч франков за дискриминационный баннер на матче Уругвай - Россия

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков за дискриминационный баннер на матче второго тура группового раунда чемпионата мира между российской команды и сборной Уругвая. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе ФИФА.

"РФС оштрафован за дискриминационный баннер, который был развернут на матче Уругвай - Россия", - сообщили в пресс-службе ФИФА.

Матч между сборными Уругвая и России прошел 25 июня в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды. Благодаря этой победе уругвайцы заняли первое место группе А. Россияне завершили групповой раунд на втором месте.

В 1/8 финала уругвайцы 30 июня в Сочи сыграют с командой Португалии, сборная России 1 июля на московском стадионе "Лужники" встретятся с испанцами.