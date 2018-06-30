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Немецкий гонщик "Феррари" Феттель потеряет три позиции на старте гонки Гран-при Австрии

Спорт
30 июня, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В субботу Феттель занял третье место по итогам квалификационных заездов, из-за штрафа немецкий гонщик будет стартовать с шестой позиции

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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 30 июня. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель оштрафован на три позиции в гонке австрийского этапа. Об этом сообщает BBC.

В субботу Феттель занял третье место по итогам квалификационных заездов. Из-за штрафа немецкий гонщик будет стартовать с шестой позиции. Причиной наказания стала блокировка пилота команды "Рено" испанца Карлоса Сайнса- младшего. Победу в квалификации одержал финн Валттери Боттас из "Мерседеса", второе время показал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

В текущем сезоне "Формулы-1" Феттель занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 131 очко. Немец, выигравший три этапа в текущем сезоне, отстает на 14 очков от идущего первым Хэмилтона.

Гонка Гран-при Австрии пройдет в воскресенье, начало - 16:10 мск.

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