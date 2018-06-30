ФК "Торпедо" поставлена задача выйти в ФНЛ по итогам сезона-2018/19

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московскому "Торпедо" поставлена задача выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров ПАО "ИНГРАД", владелец московского клуба Роман Авдеев.

В октябре 2017 года компания приобрела у завода ЗиЛ 75,51% акций АО "ФК "Торпедо". Оставшаяся часть акций клуба была приобретена у девелоперской группы ОПИН, которой принадлежало 24,49%.

"На следующий сезон перед клубом стоит задача выйти в ФНЛ. Считаю, что Игорь Колыванов именно тот тренер, который способен добиться желаемого результата. Клуб должен развиваться шаг за шагом", - заявил Авдеев.

Владелец клуба рассказал, что строительство новой домашней арены "Торпедо" начнется не позже чем через два года. "Нынешний стадион построен в 1959 году и уже мало соответствует современным требованиям, нужно строить новую арену. Строительство стадиона планируем начать в 2019-20 годах. Подготовка занимает какое-то время, но строить будем быстро, поскольку команда должна не ютиться, а играть на новой современной арене".

Авдеев также поделился мнением о судебном разбирательстве с некоммерческим негосударственным фондом "Фонд развития инноваций, культуры и спорта", которому перешли товарные знаки "Торпедо" на безвозмездной основе во время руководства Александра Тукманова. "Правда на нашей стороне, эмблема останется за клубом. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил Авдеев.

В сезоне-2017/18 "Торпедо" заняло шестое место в зоне "Центр" первенства Профессиональной футбольной лиги, в котором выступает уже третий год. До этого черно-белые играли в премьер-лиге, откуда вылетели, но из-за недостатка финансовых средств не смогли в дальнейшем выступать в ФНЛ.