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Легкоатлетка Ласицкене одержала 45-ю победу подряд, выиграв этап "Бриллиантовой лиги"

Спорт
30 июня, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Второе место заняла Нафиссату Тиам из Бельгии, третьей стала украинка Юлия Левченко

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Алексей Панциков/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.

25-летняя спортсменка показала результат 2,04 метра. Второе место заняла Нафиссату Тиам из Бельгии (1,97 м), третьей стала украинка Юлия Левченко (1,97 м).

Этап "Бриллиантовой лиги" в Париже стал 45-м турниром подряд, на котором Ласицкене заняла первое место. Победная серия российской легкоатлетки началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За этот период россиянка выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых принимала участие.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах "Бриллиантовой лиги" - 16.

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