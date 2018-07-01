В Москве отпразднуют Всероссийский олимпийский день

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. XXIX Всероссийский олимпийский день, посвященный юношеским Олимпийским играм 2018 года в Буэнос-Айресе, пройдет в воскресенье. Центральной площадкой празднования в Москве станет парк "Сокольники", организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России (ОКР).

Праздник начнется с олимпийской зарядки под руководством профессиональных инструкторов. После чего состоится официальная церемония открытия мероприятия, в которой примут участие президент ОКР Станислав Поздняков, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ У Юн Гын, а также статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании "Норникель" Владислав Гасумянов.

Для зрителей выступит заслуженная артистка РФ Анита Цой, которая вместе с учениками театра-студии "Браво-ДГТУ" (г. Ростов-на-Дону) исполнит композицию "Победа", написанную специально для чемпионата мира по футболу, проходящего в России, а также "Гимн болельщиков олимпийской команды России".

Главными действующими лицами праздника станут более 60 прославленных российских спортсменов. Мероприятие посетят олимпийские чемпионы по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун, трехкратный серебряный призер по санному спорту Альберт Демченко, чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян, двукратный серебряный призер по прыжкам в воду Глеб Гальперин, футболист Дмитрий Сенников и многие другие.

Программа Всероссийского олимпийского дня

В течение дня на Фонтанной площади парка "Сокольники" будут работать площадки по олимпийским видам спорта. Также будут проводиться мастер-классы по керлингу, гандболу, санному спорту, скейтбордингу, настольному теннису, серфингу, фехтованию, восточным единоборствам, гребному спорту, организованные при поддержке Общероссийских спортивных федераций.

По словам Позднякова, каждый участник мероприятия получит самые разнообразные возможности, чтобы интересно и с пользой провести время на многочисленных площадках. Он отметил, что и взрослые, и дети смогут почувствовать настоящую атмосферу Олимпийских игр рядом с десятками наших прославленных спортсменов на специальных площадках по видам спорта, которые подготовят общероссийские спортивные федерации.

Также в рамках мероприятия пройдут занятия по методике цигун (комплексы традиционных упражнений, на основе даосской алхимии и буддийских психопрактик, с оздоровительными и терапевтическими целями) от квалифицированных специалистов Межрегиональной ассоциации оздоровительного цигун. Кроме того, все желающие смогут принять участие в квесте "Олимпийский маршрут", организованном генеральным партнером ОКР - российским брендом спортивной одежды ZASPORT, официальным экипировщиком Олимпийской атлетов из России на Играх в Пхёнчхане.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет викторину "Играй честно". Федерация конного спорта организует мастер-классы по раскрашиванию фигурок лошадей. Самые маленькие участники праздника смогут прокатиться на пони на специально организованной площадке. Федеральное медико-биологическое агентство проведет тестирование для детей, которое сможет пройти любой желающий.

Кульминацией праздника станет звездный гала-матч по футболу между командами олимпийских чемпионов и призеров по летним и зимним видам спорта, который традиционно проводится в рамках Всероссийского олимпийского дня.

Программа мероприятия рассчитана так, чтобы любители спорта успели посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу межу сборными России и Испании, который состоится в "Лужниках" и начнется в 17:00 мск.