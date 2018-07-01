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Футболист сборной Марокко Арит стал участником ДТП со смертельным исходом

Спорт
1 июля, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В результате ДТП от травм скончался 28-летний мужчина, переходивший дорогу

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Амин Арит

Амин Арит

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Полузащитник сборной Марокко и немецкого "Шальке" Амин Арит стал участником ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает AFP.

21-летний полузащитник ехал со своим братом по одной из улиц Марракеша. В результате ДТП от травм скончался 28-летний мужчина, переходивший дорогу. Полиция квалифицировала произошедшее, как несчастный случай. В понедельник Арит будет вызван на допрос для выяснения обстоятельств произошедшего.

Арит на чемпионате мира в России был признан лучшим игроком матча первого тура группового раунда с командой Ирана (0:1). На мировом первенстве он провел одну игру. Всего на его счету семь матчей в составе национальной команды.

За немецкий "Шальке" в прошедшем сезоне он провел 35 матчей в разных турнирах, забил 3 мяча и отдал 7 передач.

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