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Спартакиада по национальным видам спорта среди детей коренных народов началась на Сахалине

Спорт
1 июля, 4:37 UTC+3

Участники будут соревноваться в метании топора на дальность, прыжках через нарты и беге с палкой по пересеченной местности

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Вторая спартакиада Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов севера (КМНС) открылась в воскресенье в городе Поронайск на севере острова. В течение трех дней участники состязаний будут соревноваться в беге с палкой по пересеченной местности, метании топора на дальность и прыжках через нарты.

"Соревнования в области проводятся во второй раз. У нас на Сахалине семь районов традиционного проживания КМНС. Каждый из этих районов представляет свою команду, в которой 12 человек. Всего в соревнованиях участвуют 84 ребенка", - рассказала ТАСС начальник отдела социальной деятельности генерального партнера спартакиады - компании "Сахалин энерджи" Наталья Гончар.

По ее словам, закрытие соревнований и награждение призеров пройдут 3 июля.

В Сахалинской области, напомнила собеседница агентства, проживают четыре группы коренных народов: нивхи, эвенки, уильта, нанайцы. Поэтому в программу спартакиады входят виды спорта, которые характерны для коренных народов Сахалина. Это метание топора, стрельба из традиционного лука, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и бег с палкой по пересеченной местности.

"Вне зачета самое зрелищное и интересное соревнование - метание тынзяна на хорей. Тынзян - это аркан, а хорей - рога оленя. Поскольку сахалинские уильта и эвенки - оленеводы, то каждому мужчине нужно уметь заарканивать диких оленей. Поэтому мы устраиваем соревнования и по такому виду спорта", - сказала Гончар.

Спартакиада финансируется правительством региона и компанией "Сахалин энерджи". Спонсорская поддержка мероприятия осуществляется через "План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области". Трехсторонняя партнерская программа реализуется властями островного региона, региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов севера Сахалинской области и компанией "Сахалин энерджи".

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