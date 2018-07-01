Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мария Шарапова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA

Спорт
1 июля, 6:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-ю строчку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 24-го места на 22-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в воскресенье на официальном сайте организации в преддверии старта третьего в сезоне турнира серии Большого шлема - Уимблдона.

В первой десятке рейтинга произошло два изменения: чешка Петра Квитова потеснила с седьмой позиции соотечественницу Каролину Плишкову, а немка Ангелик Кербер выбила из топ-10 американку Мэдисон Киз.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-ю строчку. Светлана Кузнецова опустилась на 11 мест и теперь занимает 68-ю позицию.

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.

Рейтинг WTA от 1 июля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7871 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6910

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5250

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4960

7 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4315

9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971

10 (11). Ангелик Кербер (Германия) - 3545…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3165…

22 (24). Мария Шарапова (Россия) - 1943…

29 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596…

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1330…

49 (49). Елена Веснина (Россия) - 1060…

68 (57). Светлана Кузнецова (Россия) - 894.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
"Пакет Яровой" обязал операторов связи и интернет-компании хранить переписку пользователей
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости