Мария Шарапова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 1 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 24-го места на 22-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в воскресенье на официальном сайте организации в преддверии старта третьего в сезоне турнира серии Большого шлема - Уимблдона.

В первой десятке рейтинга произошло два изменения: чешка Петра Квитова потеснила с седьмой позиции соотечественницу Каролину Плишкову, а немка Ангелик Кербер выбила из топ-10 американку Мэдисон Киз.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-ю строчку. Светлана Кузнецова опустилась на 11 мест и теперь занимает 68-ю позицию.

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.

Рейтинг WTA от 1 июля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7871 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6910

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5250

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4960

7 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4315

9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971

10 (11). Ангелик Кербер (Германия) - 3545…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3165…

22 (24). Мария Шарапова (Россия) - 1943…

29 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596…

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1330…

49 (49). Елена Веснина (Россия) - 1060…

68 (57). Светлана Кузнецова (Россия) - 894.