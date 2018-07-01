Мария Шарапова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 1 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 24-го места на 22-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в воскресенье на официальном сайте организации в преддверии старта третьего в сезоне турнира серии Большого шлема - Уимблдона.
В первой десятке рейтинга произошло два изменения: чешка Петра Квитова потеснила с седьмой позиции соотечественницу Каролину Плишкову, а немка Ангелик Кербер выбила из топ-10 американку Мэдисон Киз.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-ю строчку. Светлана Кузнецова опустилась на 11 мест и теперь занимает 68-ю позицию.
Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.
Рейтинг WTA от 1 июля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7871 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6910
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4960
7 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4315
9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971
10 (11). Ангелик Кербер (Германия) - 3545…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3165…
22 (24). Мария Шарапова (Россия) - 1943…
29 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596…
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1330…
49 (49). Елена Веснина (Россия) - 1060…
68 (57). Светлана Кузнецова (Россия) - 894.