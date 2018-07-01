Крис Пол согласовал контракт с клубом НБА "Хьюстон" с зарплатой $160 млн за 4 года

ТАСС, 1 июля. Разыгрывающий защитник Крис Пол договорился о новом соглашении с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" на четыре года. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровский в своем Twitter.

По его информации, по контракту защитник получит максимальную возможную зарплату - $160 миллионов долларов за четыре года, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в НБА. О том, когда контракт с 33-летним Полом будет подписан официально, не сообщается.

1 июля в НБА открылся рынок свободных агентов. Клубы могут подписывать контракты с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов, либо имеют на руках истекающие соглашения.

Пол выступает в НБА с 2005 года, в том же году он был выбран на драфте новичков лиги в первом раунде под общим четвертым номером клубом "Нью-Орлеан Хорнетс" (нынешнее название - "Нью-Орлеан Пеликанс"). В 2011 году он был обменян в "Лос-Анджелес Клипперс", в котором провел шесть сезонов, после чего перед стартом сезона-2017/18 руководство "Клипперс" отправило разыгрывающего в "Хьюстон" в обмен на ряд активов, среди которых был атакующий защитник Лу Уильямс, разыгрывающий Патрик Беверли, тяжелый форвард Мантрез Харрэлл и драфт-пик первого раунда. В "Хьюстоне" Пол провел один из лучших сезонов в карьере, сыграв 58 матчей в регулярном чемпионате и набирая в среднем по 18,6 очка и 7,9 передач, он помог клубу выиграть регулярный чемпионат и дойти до финала Западной конференции, где "Рокетс" уступили в серии "Голден Стэйт" со счетом 3-4 ("Голден Стэйт" по итогам сезона выиграл чемпионат). Пол не играл в седьмом матче серии из-за травмы, его средние показатели в плей-офф составляли 21,1 очка, 5,8 передачи и 5,9 подбора в 15 сыгранных матчах.

Всего за карьеру он девять раз становился участником Матча всех звезд НБА (2008-2016), в 2013-м был признан самым ценным игроком звездного уик-энда. Четыре раза он становился лучшим игроком по количеству результативных передач в регулярном чемпионате и шесть раз - по перехватам. По итогам своего первого сезона в лиге он был признан лучшим новичком года (2006). В сборной США по баскетболу Пол дебютировал в 2006 году на чемпионате мира в Японии (американские баскетболисты заняли третье место на турнире), на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012-го в Лондоне сборная США с Полом в составе дважды подряд завоевала золотые медали, пройдя оба турнира без поражений.

Пол Джордж продлит контракт с "Оклахомой"

Войнаровский также сообщил, что легкий форвард Пол Джордж согласовал новый контракт с клубом "Оклахома". По новому соглашению, которое будет рассчитано на четыре года, 28-летний Джордж заработает максимальную возможную зарплату - $137 млн. Ранее сообщалось, что форвард не заинтересован в продолжении сотрудничества с "Оклахомой" и намерен добиться перехода в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Джордж был выбран "Индианой" на драфте новичков НБА 2010 года под общим 10-м номером. Он выступал за клуб в течение семи сезонов, став лидером и одним из лучших снайперов команды. Трижды он становился участником Матча всех звезд (2013, 2014 и 2016 годы). Перед началом сезона-2017/18 был обменян в "Оклахому" на атакующего защитника Виктора Оладипо и центрового Домантаса Сабониса.

В составе сборной США он принимал участие в Олимпийских играх 2016 года, завоевав с командой золотые медали.