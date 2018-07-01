СМИ: Дюрант подпишет краткосрочный контракт с клубом НБА "Голден Стэйт"

ТАСС, 1 июля. Форвард Кевин Дюрант продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт". Об этом сообщает журналист газеты The New York Times Марк Стейн.

По информации журналиста, 29-летний Дюрант подпишет новый контракт с клубом по схеме "1+1".

Зарплата форварда в следующем сезоне может составить $30,5 млн.

В составе "Голден Стэйт" Дюрант дважды становился чемпионом НБА (2017, 2018) и два раза признавался самым ценным игроком финальной серии. Форвард восемь раз принимал участие в Матче звезд НБА и один раз признавался самым ценным игроком матча. Дюрант является двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной США.