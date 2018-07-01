СМИ: сербский баскетболист Йокич продлит контракт с "Денвером" на пять лет

ТАСС, 1 июля. Сербский центровой Никола Йокич продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер" на пять лет. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

По информации журналиста, за пять лет Йокич заработает $148 млн. Серб был выбран "Денвером" на драфте НБА 2014 года под 41-м номером. Центровой выступает в НБА с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 75 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 18,5 очка, делая 6,1 передачи и 10,7 подбора за игру.

23-летний Йокич является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной Сербии.

По информации ESPN, Деандре Джордан перейдет из "Лос-Анджелес Клипперс" в "Даллас". 29-летний центровой отказался от опции на следующий сезон в размере $24,1 млн и стал свободным агентом 1 июля. Отмечается, что "Даллас" не стал повышать зарплату Дирку Новицки, чтобы освободить место под потолком зарплат для соглашения с Джорданом.

Джордан был выбран "Лос-Анджелес Клипперс" на драфте 2008 года под 35-м номером и на протяжении всей карьеры в НБА выступал за этот клуб. В 2017 году Джордан принимал участие в Матче всех звезд НБА. Он является олимпийским чемпионом в составе сборной США.