СМИ: несколько клубов НХЛ заинтересованы в обмене Панарина из "Коламбуса"

ТАСС, 1 июля. Несколько клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляют заинтересованность в обмене нападающего Артемия Панарина из "Коламбуса". Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер в Twitter.

Среди клубов, проявляющих интерес к 26-летнему россиянину, "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес", "Даллас", "Флорида", "Тампа", "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфия", "Бостон", "Нью-Джерси".

В июне генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен заявил, что клуб постарается продлить контракт с нападающим, который истекает в конце следующего сезона. Сам Панарин отказался сейчас обсуждать условия продления соглашения.

Панарин был обменян в "Коламбус" перед стартом предыдущего сезона, до этого он в течение двух лет выступал за "Чикаго". В прошлом сезоне форвард провел за "Коламбус" 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 82 очка (27 шайб + 55 передач). В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей и набрал семь очков (2+5).