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Тухугов планирует провести бой в UFC 6 октября

Спорт
1 июля, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Российский боец не выступал с мая 2016 года после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества

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ТАСС, 1 июля. Российский боец Зубайра Тухугов планирует провести первый бой после дисквалификации 6 октября в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Да, бой планируется 6 октября в Лас-Вегасе. Хотел бы провести его с (Артемом) Лобовым, но если он откажется, есть Джош Эмметт или Ренато Мойкано, которому я на самом деле не проиграл", - сказал Тухугов.

Турнир UFC 6 октября пройдет в Лас-Вегасе. Ранее СМИ сообщали, что на этом же турнире может пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Тухугов не выступал с мая 2016 года после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества. Всего в активе спортсмена 18 побед и четыре поражения в ММА.

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