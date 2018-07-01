Американец Диего Санчес хочет провести бой на турнире UFC в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Диего Санчес планирует провести бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России и попросит об этом руководство UFC. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я хочу выступить на турнире UFC в Москве. По возвращении в США я свяжусь с руководством организации и попрошу мне сделать бой 15 сентября. Думаю, мы подберем мне хорошего оппонента", - сказал Санчес.

Санчес является одним из самых известных бойцов UFC. Его бои семь раз признавались поединками вечера, а также два раза - поединками года. Всего в активе 36-летнего спортсмена 27 побед и 11 поражений в ММА.

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Соревнования смогут посетить порядка 17 тыс. зрителей.