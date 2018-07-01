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Американец Диего Санчес хочет провести бой на турнире UFC в Москве

Спорт
1 июля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский"

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Диего Санчес планирует провести бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России и попросит об этом руководство UFC. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я хочу выступить на турнире UFC в Москве. По возвращении в США я свяжусь с руководством организации и попрошу мне сделать бой 15 сентября. Думаю, мы подберем мне хорошего оппонента", - сказал Санчес.

Санчес является одним из самых известных бойцов UFC. Его бои семь раз признавались поединками вечера, а также два раза - поединками года. Всего в активе 36-летнего спортсмена 27 побед и 11 поражений в ММА.

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Соревнования смогут посетить порядка 17 тыс. зрителей.

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