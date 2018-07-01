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Поздняков: два миллиона человек принимают участие во Всероссийском олимпийском дне

Спорт
1 июля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

XXIX Всероссийский олимпийский день посвящен юношеским Олимпийским играм 2018 года в Буэнос-Айресе

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Глава ОКР Станислав Поздняков

Глава ОКР Станислав Поздняков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около двух миллионов россиян по всей стране принимают участие в традиционном Всероссийском олимпийском дне. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Сокольниках, где проходят мероприятия, посвященные этому событию.

"Сегодня мы празднуем наш очередной Всероссийский олимпийский день. Для Олимпийского комитета России это самое знаковое событие этого лета. Мы участвовали в Играх в Пхёнчхане, в этом году нам предстоит участвовать на юношеских Олимпийских играх. Это мероприятие проходит во всех регионах, оно является самым массовым мероприятием ОКР, суммарно по России в нем участвуют около 2 млн человек", - сообщил Поздняков.

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"Это хороший показатель интереса соотечественников к спорту и физической культуре, и самое главное - олимпийским ценностям, которые мы храним благодаря нашим предшественникам, современным спортсменам и тысячам наших юных соотечественников, которые разделяют с нами основополагающие олимпийские ценности", - подчеркнул Поздняков.

Главными действующими лицами праздника станут более 60 прославленных российских спортсменов. XXIX Всероссийский олимпийский день посвящен юношеским Олимпийским играм 2018 года в Буэнос-Айресе.

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