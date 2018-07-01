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СМИ: организаторы "Тур де Франс" не допустили Фрума до участия в гонке

Спорт
1 июля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Ранее в допинг-пробе Фрума, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, содержание вещества сальбутамол в два раза превысило допустимую норму

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Крис Фрум

Крис Фрум

© EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO

ТАСС, 1 июля. Организаторы веломногодневки "Тур де Франс" отказали британскому велогонщику Крису Фруму в участии в гонке, опасаясь за возможное нанесение вреда репутации соревнований. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Ранее в допинг-пробе Фрума, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, содержание вещества сальбутамол в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение, и, согласно правилам, Фрум может продолжать участвовать в гонках в текущем сезоне.

Фрум является четырехкратным победителем "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017). В текущем сезоне британец впервые в карьере победил на "Джиро д'Италия", став третьим атлетом в истории, которому удалось победить на трех Гранд- турах подряд.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.

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