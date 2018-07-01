Левитин: президент РФ поручил обсудить вопрос повышения стипендий олимпийцам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ поручил правительству рассмотреть вопрос повышения стипендий олимпийским чемпионам, завершившим спортивную карьеру. Об этом на открытии Всероссийского олимпийского дня сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), помощник президента РФ Игорь Левитин.

Стипендию получают золотые призеры Игр, она выплачивается из президентского фонда и составляет 32 тыс. рублей.

"Союз спортсменов обращался к президенту по вопросу повышения стипендий олимпийским чемпионам, которые уже не участвуют в соревнованиях. Президент поддержал эту просьбу и дал правительству распоряжение рассмотреть этот вопрос", - сказал Левитин.