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Эксперт: команда Испании дойдет до финала ЧМ по футболу, где сыграет со сборной Бразилии

Спорт
1 июля, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Бывший футболист сборной Швеции и испанского "Реал Сосьедада" Хокан Мильд считает, что у российских футболистов нет шансов на выход в четвертьфинал турнира

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ТАСС, 1 июля. Сборная Испании по футбола одержит победу над командой России и дойдет до финала чемпионата мира, где встретится с бразильцами. Такое мнение в интервью изданию "Газета.Ru" высказал бывший футболист сборной Швеции и испанского "Реал Сосьедада" Хокан Мильд.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00 мск. Мильд считает, что у российских футболистов нет шансов на выход в четвертьфинал турнира.

"Я однозначно ставлю на испанцев. Даже не сомневаюсь в их победе над хозяевами чемпионата. Больно уж разнится класс соперников. Более того, вижу команду Фернандо Йерро в финале", - сказал Мильд.

"Они показали фантастический футбол в стартовой встрече с португальцами. Да и дальнейшая сетка плей-офф у испанцев видится мне достаточно комфортной. Думаю, в финале они встретятся со сборной Бразилии", - добавил бывший шведский футболист.

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе А, набрав шесть очков. Команда Испании с пятью очками заняла первое место в группе B. Сборная, которая одержит победу в этом матче, сыграет с победителем пары Дания-Хорватия.

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