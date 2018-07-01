Гонщик "Ред Булла" Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Сироткин - 14-й

ТАСС, 1 июля. Голландский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Австрии.

Вторым финишировал финский пилот "Феррари" Кими Райкконен, третьим стал его партнер по команде немец Себастьян Феттель.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял 14-е место, став последним из гонщиков, которые смогли добраться до финиша. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 13-м. Французский пилот команды "Хаас" Ромен Грожан занял четвертое место, после чего Сироткин остался единственными гонщиком, который не набрал очков в текущем сезоне.

В личном зачете после девяти гонок на первое место вышел Феттель, в активе которого теперь 146 очков. Немецкий пилот "Феррари" обошел британца Льюиса Хэмилтона (145) из "Мерседеса", который не смог финишировать, сойдя на 63-м круге из-за проблем с машиной. Хэмилтон впервые за последние 33 гонки не набрал очков, прервав самую длинную серию в истории "Формулы-1". На третьей позиции в общем зачете расположился Райкконен (101).

Также с трассы был вынужден сойти еще один пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас, который занял первое место в квалификации.

Следующий этап пройдет в Великобритании на автодроме "Сильверстоун" с 6 по 8 июля.